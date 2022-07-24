Пожилая петербурженка отдала 200 тысяч, слушая историю про ДТП. Подозреваемого нашли через три дня в другом регионе

Три дня ушло у сотрудников полиции на поиски предполагаемого телефонного мошенника, выманившего у пожилой петербурженки деньги для мнимого спасения попавшего в беду родственника. Задержали подозреваемого в другом регионе.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как 25 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 82-летняя пенсионерка обратилась в полицию Фрунзенского района 19 июля. Женщина рассказала, что отдала 200 тысяч рублей неизвестному, который напугал ее по телефону историей про попавшего в ДТП родственника.
Предполагаемого обидчика пожилой женщины задержали 22 июля в Ростове-на-Дону. Он 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.