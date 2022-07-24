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    В Вологде пациент в трусах удрал от врачей скорой через окно машины

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    Мужчина сбежал из машины скорой помощи по пути в больницу в Вологде. Путь на свободу он прокладывал через окно спецмашины, но от врачей спрятаться не удалось.

    Инцидент произошел утром 24 июля на перекрестке улиц Чехова и Мальцева. На глазах изумленных водителей в окно кареты скорой сначала вылетел чемоданчик, а вслед за ним — мужчина в трусах, который с руганью убежал прочь.

    Фото: Скринштот видеозаписи телеканала «Русский север»
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    «От медиков поступило заявление, мужчину достаточно быстро задержали, доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка», — пояснили ИА «Вологда Регион» в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

    Фото: Скринштот видеозаписи телеканала «Русский север»

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