В Вологде пациент в трусах удрал от врачей скорой через окно машины

Мужчина сбежал из машины скорой помощи по пути в больницу в Вологде. Путь на свободу он прокладывал через окно спецмашины, но от врачей спрятаться не удалось.



Инцидент произошел утром 24 июля на перекрестке улиц Чехова и Мальцева. На глазах изумленных водителей в окно кареты скорой сначала вылетел чемоданчик, а вслед за ним — мужчина в трусах, который с руганью убежал прочь.