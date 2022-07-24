Трое в чёрных балаклавах напали на охранников гаражей в Петербурге

Неизвестные в чёрных балаклавах напали на сторожей в Невском районе Петербурга. Преступников ищут полицейские.
Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, трое в масках проникли на территорию гаражного кооператива на Кржижановского, 18 в четвертом часу утра накануне. По предварительным данным, они распылили перцовку охранникам в лицо, а затем разбили окно будки камнем и бросили внутрь нечто похожее на взрывпакет, после чего прозвучал хлопок.
О случившемся полицейским рассказал 61-летний сотрудник охраны, который был на смене с напарником тем утром. Никто из них не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.