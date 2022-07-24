На проспекте Королева мужская ссора закончилась стрельбой. Владелец пистолета сам явился в полицию

Местные жители услышали гвалт накануне ночью у магазина на проспекте Королёва, 15, об этом «Фонтанке» стало известно 24 июля. По предварительным данным, 34-летний житель города повздорил с 31-летним оппонентом. Первый использовал газовый баллончик, второй достал травматический пистолет, из которого трижды выстрелил в воздух. Затем он направил ствол в сторону противника и нажал на спусковой крючок, после чего скрылся на белой «Киа».

Словесная перепалка двух петербуржцев в Приморском районе переросла в стрельбу. Одного из мужчин госпитализировали.

На место происшествия прибыли силовики, которые обнаружили раненого пострадавшего — пуля попала в руку. Мужчину госпитализировали. Стрелка же искали пару часов, но в итоге он сам явился в отдел.

«Через некоторое время стрелок пришел в полицию с повинной. По данному факту полиция проводит разбирательство», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

