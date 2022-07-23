На Васильевском острове Росгвардии пришлось оцепить отдел полиции — горожанин принес к нему снаряды

Житель Петербурга принес в отдел полиции лесной «улов». Сознательный гражданин поднял сотрудников по сигналу «тревога».
Как сообщает управление вневедомственной охраны Росгвардии по региону, сигнал сотрудники получили около часа дня 23 июля. Росгвардейцы выехали на 8 линию Васильевского острова к отделу полиции. Оказалось, что горожанин проявил сознательность, но несколько своеобразно. Он нашел в лесу снаряды времен ВОВ, забрал их, привез в город и решил сдать правоохранительным органам.Опасную зону пришлось оцепить, пока за боеприпасами не приехали взрывотехники и не забрали снаряды на полигон.