Запорожская область войдет в состав России? Главные новости вокруг спецоперации за 23 июля

Осенью в Запорожской области пройдет референдум о вхождении региона в состав РФ Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 23 июля.

Уголовная ответственность за российские паспорта Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом в своем telegram-канале сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому все граждане Украины будут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Улицу Льва Толстого на Украине переименовали В Закарпатской области Украины совет города Хуст переименовал улицу Льва Толстого. Теперь она будет называться именем объявившего о своей отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

— Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка, улица Кутузова в улицу Северина Наливайко, улица Александра Невского в улицу Василия Стуса, — сообщила Верховная рада.

Об избавлении от российских имен в названиях улиц, переулков и площадей страна говорила еще в июне. Изменения претерпят более 300 объектов. Рейтинг Украины дошел до преддефолтного Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». При этом представители корпорации не исключают, что снижение может дойти и до «RD» (ограниченный дефолт).

Это решение связано с планами договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года.

Началась аккредитация украинских школ по российским стандартам В городе Энергодар Запорожской области одна из школ начала получать аккредитацию. Теперь учебное заведение готовится с 1 сентября обучать детей по российским стандартам. Об этом сообщил директор школы Энергодара Вадим Каретников. — Мы сейчас разрабатываем устав и готовим другую необходимую документацию. На российскую систему образования сейчас идет подбор педагогов. Составляем списки обучения педагогов в Республике Крым, — сообщил Вадим Каретников информационному агентству ТАСС.



При этом изучение украинского будет доступно — в рамках дисциплины «родной язык». IMAX ушла из России Корпорация IMAX, которая предоставляла широкоформатные фильмы, покинула Россию с 1 июня. Об этом сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. — Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон, — сообщил Исаев.



Запорожская область — в состав РФ? В Запорожской области подписали указ о проведении избирательной комиссии о вхождении в состав РФ. При этом все предыдущие органы, которые занимались организацией выборов, прекратили существование. — По инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ. Сейчас мы ведем подготовительную работу. Причем сразу в нескольких плоскостях, одна из которых — законодательная, — написал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале.

Референдум состоится осенью.