Футбольные фанаты напали на длинноволосого подростка в Нижнем Новгороде и прихватили его беспроводные наушники

Подросток с длинными рыжими волосами стал мишенью трёх друзей, называющих себя футбольными фанатами. Они напали на мальчика и выложили видео в соцсети.
Ролик появился в телеграм-канале одного из агрессоров 23 июля. Подросток шел из магазина с пакетом сахара — пояснил, что купил по просьбе мамы. «Да мы не будем трогать сахар», — заверили мужчины. Тогда школьник робко спросил: «А меня будете?» Последовал взрыв смеха.
Глава компании приобнял подростка за шею и стал интересоваться, как он относится к либералам — «нормальные ли они парни». Мальчик сказал, что ему страшно, а затем ему сообщили: «Тебе 14 лет, а ты уже [человек нетрадиционной ориентации]». Подросток попытался сбежать, но его удержали, а затем швырнули на землю. После этого мальчик убежал в соседнюю кофейню, а компания подобрала беспроводные наушники, выпавшие у него из кармана.
Прокуратура региона уже организовала проверку. В телеграм-канале зачинщик нападения называет свою компанию футбольными фанатами, объясняет, что пить на улице в такой среде — нормально (на видео мужчины держали бутылки пива), и сообщает, что его адрес «слили».
«Предстоит узнать, действительно ли правонарушители являлись фанатами клуба или просто заявили об этом ради красного словца», — сообщил ТАСС