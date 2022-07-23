Футбольные фанаты напали на длинноволосого подростка в Нижнем Новгороде и прихватили его беспроводные наушники

Подросток с длинными рыжими волосами стал мишенью трёх друзей, называющих себя футбольными фанатами. Они напали на мальчика и выложили видео в соцсети.



Ролик появился в телеграм-канале одного из агрессоров 23 июля. Подросток шел из магазина с пакетом сахара — пояснил, что купил по просьбе мамы. «Да мы не будем трогать сахар», — заверили мужчины. Тогда школьник робко спросил: «А меня будете?» Последовал взрыв смеха.

