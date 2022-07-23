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    В деревне под Петергофом спасли лисенка с перебитыми лапами. Обеспечить ему лечение оказалось проблемой

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    Неравнодушные петербуржцы подобрали лисенка, которого нашли с перебитыми лапами в Ломоносовском районе Ленобласти. Дальше возникли проблемы — ветклиники отказывались принимать животное.

    Зверек лежал у дороги возле деревни Узигонты, рассказал 23 июля «Фонтанке» очевидец Максим. Лисенок сумел отползти от дороги буквально на пару метров — очевидно, его сбила машина. В чате местных жителей появилось объявление о животном, и прошлым вечером Максим с еще одним добровольцем забрал лиса.

    Фото: читатель «Фонтанки» Максим
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    «Положили его в коробку и стали возить по клиникам. Где-то говорят, что зверь должен быть с прививкой, везде нам отказывали. Ночью мы заехали в Купчино, в ветклинику на Бухарестской — там девочки хорошие, сразу приняли без очереди, вкололи обезболивающее, но большего сделать не смогли: не было оборудования. Нужен был рентген, помощь хирурга», — поделился собеседник.

    В клинике на проспекте Энгельса спасателей не пустили дальше ресепшена — попросили направление на рентген. Пристроить лисенка удалось в Центр помощи диким животным «Велес».

    «У лисенка сломана передняя лапа, сломаны задние лапы и, скорее всего, позвоночник. Нам еще очень помогли в ветклинике при цирке: сделали инъекции, ни копейки не взяли и начали обзванивать знакомых с вопросами, куда можно пристроить зверя. Получается, хочешь помочь животным, но не знаешь как», — рассказал Максим.

    Фото: читатель «Фонтанки» Максим
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    Жители деревни планируют собирать для центра «Велес» средства и, возможно, даже отправлять туда волонтеров. Питомцев у центра много — гораздо больше, чем сотрудников.

    Фото: читатель «Фонтанки» Максим
    Фото: читатель «Фонтанки» Максим

    © Фонтанка.Ру

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