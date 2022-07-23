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    Ребенок на велосипеде попал в больницу после наезда «Шкоды» во Всеволожском районе

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    В садоводстве НИИ во Всеволожском районе Ленобласти машина сбила школьника. По предварительным данным, он попал в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.

    Авария произошла на перекрестке улиц Майора Балакана и Лейтенанта Жука в садоводстве ВНИИ токов высокой частоты прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 23 июля. Около 19:30 «Шкода Рапид» с 49-летним петербуржцем за рулем наехала на 11-летнего пятиклассника, который ехал на велосипеде неподалеку от Медного озера.

    Подростка отправили в травматологическое отделение Токсовской городской больницы — его состояние оценили как среднетяжелое. Из прегрешений водителя за последний год — езда без страховки.

    © Фонтанка.Ру

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