Ребенок на велосипеде попал в больницу после наезда «Шкоды» во Всеволожском районе

В садоводстве НИИ во Всеволожском районе Ленобласти машина сбила школьника. По предварительным данным, он попал в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.

Авария произошла на перекрестке улиц Майора Балакана и Лейтенанта Жука в садоводстве ВНИИ токов высокой частоты прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 23 июля. Около 19:30 «Шкода Рапид» с 49-летним петербуржцем за рулем наехала на 11-летнего пятиклассника, который ехал на велосипеде неподалеку от Медного озера.