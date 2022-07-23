Утренний гость вынес с дачи петербурженки старинную золотую монету

Пожилой жительнице СНТ «Водник» нанес визит незваный гость. После этого она недосчиталась нескольких ценных вещей, включая старинную монету.

Хозяйке дома 72 года, она зарегистрирована в Шушарах, но живет в массиве «Посадников Остров» в Киришском районе. Женщина заявила, что прошлым утром ее навестил вор, стало известно «Фонтанке» 23 июля.

Преступник забрал кольца, серьги, цепочки, перстни, часы, старинную десятирублевую монету и пять тысяч рублей. Женщина оценила ущерб в 250 тысяч рублей. В последний раз свои ценности она видела 16 июля.