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    Утренний гость вынес с дачи петербурженки старинную золотую монету

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    Пожилой жительнице СНТ «Водник» нанес визит незваный гость. После этого она недосчиталась нескольких ценных вещей, включая старинную монету.

    Хозяйке дома 72 года, она зарегистрирована в Шушарах, но живет в массиве «Посадников Остров» в Киришском районе. Женщина заявила, что прошлым утром ее навестил вор, стало известно «Фонтанке» 23 июля.

    Преступник забрал кольца, серьги, цепочки, перстни, часы, старинную десятирублевую монету и пять тысяч рублей. Женщина оценила ущерб в 250 тысяч рублей. В последний раз свои ценности она видела 16 июля.

    Возбуждено уголовное дело о краже, а с места преступления сняли отпечатки пальцев.

    © Фонтанка.Ру

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