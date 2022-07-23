Девочка зашла в лифт с незнакомцем на Парнасе. Ее мама заявила о недетском общении

Девятилетняя девочка зашла в лифт дома 33 на Заречной улице вместе с «подозрительным мужчиной». Теперь его ищут как педофила.

Тревогу забила мама девочки — заявила, что в четверг неизвестный по-взрослому приставал к ее дочери. Происходило это около полуночи, стало известно «Фонтанке» 23 июля.

Посмотреть на незнакомца не вышло — камер наблюдения в лифте не было. Пришлось ограничиться композиционным портретом: около сорока лет, одет в темное, похож на иностранца.