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    Девочка зашла в лифт с незнакомцем на Парнасе. Ее мама заявила о недетском общении

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    Девятилетняя девочка зашла в лифт дома 33 на Заречной улице вместе с «подозрительным мужчиной». Теперь его ищут как педофила.

    Тревогу забила мама девочки — заявила, что в четверг неизвестный по-взрослому приставал к ее дочери. Происходило это около полуночи, стало известно «Фонтанке» 23 июля.

    Посмотреть на незнакомца не вышло — камер наблюдения в лифте не было. Пришлось ограничиться композиционным портретом: около сорока лет, одет в темное, похож на иностранца.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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