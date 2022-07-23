Холодный фронт никуда не делся, Петербургу обещают «дожди ливневого характера»

До 30 градусов жары придется перетерпеть жителям Петербурга 23 июля. Во второй половине дня в небесных планах всё еще гроза.

О погоде в Петербурге сообщают Гидрометцентр и специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Как и обещали накануне, с утра в городе жарко и солнечно, но к обеду всё может измениться — холодный атмосферный фронт принесет дождь, грозу и ветер.

По данным погодных карт «Яндекса», ближайшая к Петербургу гроза подходит к Выборгу, но пока еще не пересекла границу с Финляндией.