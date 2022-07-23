    Пробки

    3/10

    usd57.39eur57.76
    Спасти против волиШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Холодный фронт никуда не делся, Петербургу обещают «дожди ливневого характера»

    9189
    1 комментарий

    До 30 градусов жары придется перетерпеть жителям Петербурга 23 июля. Во второй половине дня в небесных планах всё еще гроза.

    О погоде в Петербурге сообщают Гидрометцентр и специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Как и обещали накануне, с утра в городе жарко и солнечно, но к обеду всё может измениться — холодный атмосферный фронт принесет дождь, грозу и ветер.

    По данным погодных карт «Яндекса», ближайшая к Петербургу гроза подходит к Выборгу, но пока еще не пересекла границу с Финляндией.

    Мокрая погода во второй половине субботы сделает менее приятной для прогулок и воскресенье — облачно, кратковременные дожди и до +24.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close