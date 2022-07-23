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    Жителя Сочи арестовали после публичного секса на газоне перед библиотекой

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    Секс в наиболее неподходящем для этого месте — на газоне перед библиотекой — обернулся административным арестом для жителя Сочи. Ролик с любовными утехами пары, решившей разнообразить интимную жизнь, попал в интернет, а затем — в поле зрения полицейских.

    По материалам дела, замечания очевидцев нисколько не смущали 40-летнего местного жителя. Не отвлекаясь от процесса, он успевал реагировать на них крепким словом. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

    Во время судебного заседания мужчина признал вину, но имя подруги галантно раскрывать не стал. Его признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). За себя и даму сердца нарушителю придётся расплачиваться девятью сутками ареста.

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