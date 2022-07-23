Жителя Сочи арестовали после публичного секса на газоне перед библиотекой

Секс в наиболее неподходящем для этого месте — на газоне перед библиотекой — обернулся административным арестом для жителя Сочи. Ролик с любовными утехами пары, решившей разнообразить интимную жизнь, попал в интернет, а затем — в поле зрения полицейских.



По материалам дела, замечания очевидцев нисколько не смущали 40-летнего местного жителя. Не отвлекаясь от процесса, он успевал реагировать на них крепким словом. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.