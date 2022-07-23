Тринадцатилетней Варе из Ленобласти срочно требуется операция

У Вари прогрессирующий сколиоз. В пять лет ей установили металлоконструкцию, которая поддерживала позвоночник. Но со временем она стала нестабильной, состояние девочки начало ухудшаться. Врачи настаивают на срочной замене конструкции, пока не начались осложнения. Только квоты на такие операции расписаны на год вперёд. Но времени на ожидание у Вари нет.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Варя Костенкова, 13 лет.

Прогрессирующий сколиоз 4-й степени.



Спасёт операция. Стоимость 774 592 руб.

«Дочка родилась со сложной патологией — у неё обнаружили грыжу диафрагмы, из-за этого произошло смещение внутренних органов, нарушилась работа сердца и лёгких. В первые сутки жизни Варю экстренно прооперировали. Жизнь ей спасли, но восстановить левое лёгкое не удалось.

В год дочка перенесла ещё одну операцию — на кишечнике, тогда же у неё и обнаружили на рентгеновском снимке искривление позвоночника. Сколиоз усиливался, и через пять лет Варе сделали операцию на позвоночнике с установкой металлоконструкции. Всё прошло благополучно, дочка хорошо себя чувствовала, но в последнее время её состояние ухудшилось: стал расти горб, начались сильные боли в спине. Я обратилась в петербургскую клинику, где успешно лечат подобные пороки, Варю обследовали, и хирург сказал, что конструкция уже не поддерживает позвоночник — её нужно срочно заменить, чтобы избежать осложнений.



Но беда в том, что госквоты на операции распределены на год вперёд. Учитывая, что у Вари полноценно работает только одно лёгкое, промедление в лечении может быть для неё критичным. Прошу, помогите оплатить операцию и спасти дочь! Самой мне не справиться, воспитываю Варю одна». Карина Костенкова, Ленинградская область.

Андрей Першин, заместитель главного врача по хирургии Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (Санкт-Петербург):

«У Вари инфантильный идиопатический (неопределённого происхождения) сколиоз, состояние после операции — фиксации позвоночника раздвижной металлоконструкцией на крючках. Сейчас конструкция стала нестабильной, девочка нуждается в срочном хирургическом лечении, в ходе которого мы заменим крючковую конструкцию на винтовую, постоянную, и проведем коррекцию правостороннего реберного горба».



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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

