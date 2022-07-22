«Зенит» после победы над «Крыльями Советов» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо

Футбольный клуб «Зенит» сразу после окончания матча 2-го тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо. Малком продлил контракт с клубом еще на три года, Клаудиньо — еще на два.



Это значит, что игроки будут выступать за «Зенит» до конца сезона-2026/27.

Малком переехал в Петербург из Барселоны в 2019 году. В составе сине-бело-голубых он провел 77 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 20 результативных передач. Вместе с петербуржцами бразилец стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и трижды — Суперкубок страны.