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    «Зенит» после победы над «Крыльями Советов» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо

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    Футбольный клуб «Зенит» сразу после окончания матча 2-го тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо. Малком продлил контракт с клубом еще на три года, Клаудиньо — еще на два.

    Это значит, что игроки будут выступать за «Зенит» до конца сезона-2026/27.

    Малком переехал в Петербург из Барселоны в 2019 году. В составе сине-бело-голубых он провел 77 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 20 результативных передач. Вместе с петербуржцами бразилец стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и трижды — Суперкубок страны.

    Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021-м. В составе сине-бело-голубых он провел 33 матча, забив 10 мячей и сделав 10 результативных передач. Вместе с петербуржцами полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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