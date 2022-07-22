    Пробки

    1/10

    usd57.39eur57.76
    Сравниваем ценыШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    KIA подбросила в воздух пешехода, который перебегал дорогу на Васильевском острове

    2226
    3 комментария

    Серьёзное ДТП с участием пешехода произошло в Василеостровском районе Петербурга. Удар легковушки на несколько метров подбросил мужчину, который решил перебежать пешеходный переход.

    ПоделитьсяПоделиться

    Кадры аварии, произошедшей на набережной Лейтенанта Шмидта, появились в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» вечером 22 июля. Судя по видеозаписи, пострадавший остался жив. Сразу после инцидента водитель вышел из KIA и достал телефон, вероятно, намереваясь позвонить в экстренные службы.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Скриншот видео ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close