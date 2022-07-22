KIA подбросила в воздух пешехода, который перебегал дорогу на Васильевском острове

Серьёзное ДТП с участием пешехода произошло в Василеостровском районе Петербурга. Удар легковушки на несколько метров подбросил мужчину, который решил перебежать пешеходный переход.
Кадры аварии, произошедшей на набережной Лейтенанта Шмидта, появились в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» вечером 22 июля. Судя по видеозаписи, пострадавший остался жив. Сразу после инцидента водитель вышел из KIA и достал телефон, вероятно, намереваясь позвонить в экстренные службы.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.