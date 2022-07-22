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    Соседи канцлера Германии нашли в его мусоре конфиденциальные документы

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    Случайная находка соседей немецкого канцлера заставила журналистов присмотреться к мусорному бачку Олафа Шольца. Spiegel выяснил, что в обычный мусор летят конфиденциальные документы.

    Как сообщает издание 22 июля, на мусор Шольца и его супруги соседи обратили внимание, когда его кто-то растащил из бака по газону — вероятно, это был дикий зверь или птица.

    Среди выброшенного нашлись официальные бумаги. Были там и, в общем-то, невинные записи — например, список нарядов для официальных выступлений, заготовки речей. Также в мусоре Шольца нашли биографии некоторых глав государств с ими же внесенными пометками. Хоть это и не закрытая информация, но немецкий МИД относит ее к конфиденциальной — бумаги можно вынести из кабинета только в деловую поездку или официальную встречу.

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