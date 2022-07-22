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    Семак выпустил Ловрена на матч с «Крыльями Советов»

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 2 тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов». Игра пройдет 22 июля в Петербурге на «Газпром Арене».

    С первых минут на поле у «Зенита» выйдут: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан), Родригао, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

    Отметим, что Ловрен не играл из-за травмы в декабря 2021 года.

    В запасе остались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данил Круговой, Нуралы Алип, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.

    Матч начнется в 20:00.

    «Зенит» — действующий чемпион России. «Крылья советов» заняли 8-е место по итогам сезона 2021/22.

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