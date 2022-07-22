ВЦИОМ: О доверии президенту России Владимиру Путину заявили 81,1% граждан

Социологи опросили 1 600 человек в период с 11 по 17 июля. По данным ВЦИОМ, уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за последнюю неделю составил 52,4% в обоих случаях. О доверии Мишустину заявили 62,4% опрошенных.

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1% россиян, а его деятельность на посту главы государства положительно оценивают 78,1%. Результаты опроса граждан страны опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 22 июля.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40%, КПРФ симпатизируют 10,8% респондентов, «Новые люди» поддерживают 4,4%, ЛДПР — 7,6%, «Справедливую Россию — За правду» — 5,8%.

Результатами аналогичного опроса 1,5 тысячи россиян, который проводился с 15 по 17 июля, поделился фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Из результатов следует, что президенту Владимиру Путину доверяют 78% респондентов, а его работу главы государства положительно оценили 80% опрошенных.

Также 54% россиян оценили работу правительства, как хорошую, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 56% респондентов.