Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайт такси премиум-класса

Сайт такси премиум-класса Wheely может быть заблокирован Роскомнадзором по решению суда. На нем нашли запрещенную информацию.
Как пишет РБК со ссылкой на РКН, запрещенной признана информация «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему «Единая региональная навигационно-информационная система Москвы» (ГИС ЕРНИС)».
Чтобы удалить запрещенную информацию у сервиса есть сутки, затем сайт заблокируют.
Спор между компанией и столичными властями давний. В 2020 году суд приостановил деятельность Wheely на три месяца за отказ предоставить данные о передвижениях автомобилей компании, тогда речь шла якобы о борьбе с распространением ковида. Однако основатель сервиса утверждал, что об этом же его просили власти еще в 2017 году, но он отказался из-за убежденности, что это противоречит законам, в частности Конституции. Решение суда в Wheely оспорили и в касационной инстанции спор выиграли.