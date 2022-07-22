Автомобиль с туристами рухнул с обрыва в Дагестане. Погибла семья с двумя детьми

Трагичное ДТП произошло в Хунзахском районе Республики Дагестан. Семья, приехавшая отдыхать, погибла, сорвавшись с обрыва на автомобиле. Момент падения попал на видео.
ДТП случилось в районе села Хунзах, сообщает 22 июля пресс-служба МВД республики. Легковой автомобиль, предположительно Nissan Almera, упал в ущелье у водопада Тобот. По предварительной информации, в машине в этот момент находились родители и двое детей — туристы из Оренбургской области.
В результате все четверо погибли. На месте падения работают полицейские, спасатели и волонтеры из числа местных жителей. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают.