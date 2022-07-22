Снижение ключевой ставки поможет сэкономить застройщикам и привлечет на рынок на 15% больше покупателей

Снижение Центробанком ключевой ставки с 9,5% до 8% позитивно скажется на рынке жилой недвижимости, уверены застройщики. В частности, это позволит сэкономить средства на субсидировании ипотеки и привлечет на рынок на 15% больше новых клиентов.

Мы считаем, что снижение ключевой ставки позволит девелоперам перенаправить высвободившиеся средства, которые ранее использовали для субсидирования собственных ипотечных программ, на маркетинговые предложения — дополнительные существенные скидки на квартиры, варианты рассрочек и приобретение дополнительных опций в виде кладовых, парковочных мест или пакетов меблировки, — отметил Александр Андрианов, первый вице-президент GloraX. — Это в свою очередь дополнительно стимулирует отложенный спрос и вкупе со снижением ипотечных ставок от банков привлечет еще до 15% новых клиентов на рынок строящегося жилья.