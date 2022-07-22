Утонувшего в реке у кандалакшской ГЭС подростка из Петербурга не могли вытащить 15 минут

Мальчик из Петербурга утонул в реке Нива, когда спускался на воду в каяке. Он выпал из лодки.

Подробности трагедии 22 июля приводят прокуратура Мурманской области и местные спасатели. Известно, что мальчик тренировался самостоятельно, он спустился на воду около семи часов вечера накануне. В местных пабликах жители Кандалакши пишут, что на берегу ребенок был с родителями. Лодка перевернулась практически сразу, мальчик оказался в воде. По данным спасателей, другие гребцы и очевидцы пытались вытащить ребенка, но не успели. Он пробыл в воде около 15 минут.