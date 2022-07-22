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    Утонувшего в реке у кандалакшской ГЭС подростка из Петербурга не могли вытащить 15 минут

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    Мальчик из Петербурга утонул в реке Нива, когда спускался на воду в каяке. Он выпал из лодки.

    Подробности трагедии 22 июля приводят прокуратура Мурманской области и местные спасатели. Известно, что мальчик тренировался самостоятельно, он спустился на воду около семи часов вечера накануне. В местных пабликах жители Кандалакши пишут, что на берегу ребенок был с родителями. Лодка перевернулась практически сразу, мальчик оказался в воде. По данным спасателей, другие гребцы и очевидцы пытались вытащить ребенка, но не успели. Он пробыл в воде около 15 минут.

    Через несколько дней на этой реке начнется «Атомная регата», соревнования проводит «Росэнергоатом», организует их профсоюзный клуб «Водиной». В паблике регаты сообщается о том, что на канале уже «становится жарко». Согласно положению о турнире, участвовать могут только совершеннолетние спортсмены и любители гребного спорта.

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