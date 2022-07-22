Банки отреагировали на снижение ключевой ставки удешевлением ипотеки и потребкредитов

После объявления Центробанком о снижении ключевой ставки с 9,5% до 8%, банки заявили о готовности пересмотреть ставки по ипотеке и по потребительским кредитам, начиная с понедельника.

«В сегменте кредитования поэтапное снижение ключевой ставки позволило быстро нарастить активность заемщиков, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — В июне ВТБ зафиксировал увеличение спроса на розничные кредиты в полтора раза, причем тенденция стала характерной для всего банковского сектора. Предварительные результаты июля говорят об укреплении этого тренда. Сегодняшнее решение регулятора однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. Особенно это важно для ипотеки, где ставки наконец возвращаются к однозначному уровню. Наряду с оживлением деловой активности осенью это позволит рассчитывать на рост продаж всех розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии».