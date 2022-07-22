Подставили макушки лету. Как Петербург проводит последние жаркие дни

Ничто не вечно, все имеет свое начало и свой конец. Такое чувство, что философ-стоик Сенека изрек это, наслаждаясь летом в Петербурге. Яркое, крайне жаркое и такое короткое — оно точно запомнится многим. Особенно тем несчастным, кто последние дни жары проводит в душных офисах, а не у воды, как герои фоторепортажа «Фонтанки».
Традиционно самыми популярными местами для принятия солнечных ванн стали Петропавловская крепость и парк 300-летия. Газоны и песок заполнились людьми-звездами, которые, раскинув руки и ноги, подставили кожу под лучи, забыв о мирской суете.
Веселее всех сегодня, конечно, детям, которые в силу возраста рады любой воде и вообще во всем находят поводы для радости.
Завтра позагорать получится только с утра, после обеда небо затянется тучами. Синоптики обещают грозы и ветер до 20 м/с, за ними придет прохлада. Держитесь.