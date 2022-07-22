    Пробки

    5/10

    usd56.48eur57.11
    Сравниваем ценыШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Подставили макушки лету. Как Петербург проводит последние жаркие дни

    2278
    6 комментариев

    Ничто не вечно, все имеет свое начало и свой конец. Такое чувство, что философ-стоик Сенека изрек это, наслаждаясь летом в Петербурге. Яркое, крайне жаркое и такое короткое — оно точно запомнится многим. Особенно тем несчастным, кто последние дни жары проводит в душных офисах, а не у воды, как герои фоторепортажа «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    Традиционно самыми популярными местами для принятия солнечных ванн стали Петропавловская крепость и парк 300-летия. Газоны и песок заполнились людьми-звездами, которые, раскинув руки и ноги, подставили кожу под лучи, забыв о мирской суете.

    Веселее всех сегодня, конечно, детям, которые в силу возраста рады любой воде и вообще во всем находят поводы для радости.

    ПоделитьсяПоделиться

    Завтра позагорать получится только с утра, после обеда небо затянется тучами. Синоптики обещают грозы и ветер до 20 м/с, за ними придет прохлада. Держитесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close
    close