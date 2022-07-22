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    Генпрокуратура требует изъять у московского экс-инспектора ДПС недвижимость и деньги на сумму свыше 180 млн рублей

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    Бывший инспектор ДПС столичной ГИБДД не смог объяснить, откуда у него и его родственников взялась недвижимость на сумму почти 130 млн рублей, а также очень крупные суммы денег. С нажитым, возможно, придется расстаться. Генеральная прокуратура РФ подала иск в Лефортовский суд Москвы об обращении квадратных метров и наличности в доход государства.

    Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, сотрудник полиции Кузнецов во время работы в ДПС приобрел и оформил на себя и родню 23 объекта недвижимости, семь из них — в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, а также автомобиль. Все это потянуло на 130 млн рублей. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется, — утверждают в Генпрокуратуре.

    В банковских сейфах, добавили в ведомстве, на черный день были отложены 23 тысячи 850 евро, 60 тысяч долларов США и более 48 млн рублей. Законность происхождения денег у прокуроров также вызвала вопросы.

    До рассмотрения иска суд наложил запрет регистрационных действий с недвижимостью.

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    265456342122 Июл 2022 в 16:59
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