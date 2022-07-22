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    Вышел первый трейлер фильма по игре Dungeons & Dragons с чудищами, битвами и шутками

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    В сети стал доступен первый трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Ролик появился на официальном канале Paramaunt Pictures 22 июля, после презентации на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

    «Мы помогли не тому человеку украсть не ту вещь. Мы не думали, что это выпустит на свободу самое большое зло, которое когда-либо знал мир. Но мы собираемся исправить это», — объясняет за кадром завязку сюжета главный герой, которого сыграл звезда «Звездного пути» Крис Пайн.

    В трейлере появляются драконы, оборотни, монстры и колдуны. Группа воров-авантюристов, сражаясь или привлекая противников на свою сторону, продвигается в самый центр зла.

    Автор: <a href="https://www.youtube.com/c/paramountpictures" target="_blank" class="io-leave-page _">Paramount Pictures</a>

    В фильме снялись: Реге-Жан Пейдж, Мишель Родригес, София Лиллис, Джастис Смит и Хью Грант.

    Фэнтези-боевик был снят Джоном Фрэнсисом Дейли и Джонатаном Голдштейном по мотивам настольной ролевой игры Dungeons & Dragons 1974 года выпуска. В этой игре участники передвигаются по фантастическому миру, бросая кубик. Они сражаются, выполняют миссии и зарабатывают деньги.

    «Подземелья и драконы: Честь среди воров» выйдет в кино в марте 2023 года.

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