Вышел первый трейлер фильма по игре Dungeons & Dragons с чудищами, битвами и шутками

В сети стал доступен первый трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Ролик появился на официальном канале Paramaunt Pictures 22 июля, после презентации на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.



«Мы помогли не тому человеку украсть не ту вещь. Мы не думали, что это выпустит на свободу самое большое зло, которое когда-либо знал мир. Но мы собираемся исправить это», — объясняет за кадром завязку сюжета главный герой, которого сыграл звезда «Звездного пути» Крис Пайн.

