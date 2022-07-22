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    Мужчина в Подмосковье посадил за руль маленькую девочку, а когда та попала в ДТП, ударил по лицу

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    «Отца года» засняли в подмосковном Пушкино. Со слов очевидцев, мужчина, выпивавший на улице, сначала сам усадил ребенка за руль, а потом ударил после случайного ДТП. Теперь в ситуации разбираются правоохранители.

    Видео появилось в Сети 22 июля. Как пишет MSK1.ru, мужчина решил выпить пива у припаркованной возле многоэтажки машины и усадил находившуюся с ним девочку на водительское сиденье. В какой-то момент та нечаянно воткнула передачу, автомобиль покатился и въехал в бок проезжающего мимо кроссовера.

    Несколько минут оба водителя оценивали ущерб, в какой-то момент хозяин выкатившейся легковой сдал обратно на парковочное место. При этом он несколько раз грубо приказывал девочке отойти, а затем подошел к ней и ударил по лицу так, что та упала на асфальт, а потом села, закрывая лицо. На вид ребенку не больше десяти лет.

    После появления видеозаписи прокуратура и следственный комитет Московской области начали проверку. «В ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних», — сообщили в подмосковной прокуратуре.

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