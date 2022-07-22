Мужчина в Подмосковье посадил за руль маленькую девочку, а когда та попала в ДТП, ударил по лицу

«Отца года» засняли в подмосковном Пушкино. Со слов очевидцев, мужчина, выпивавший на улице, сначала сам усадил ребенка за руль, а потом ударил после случайного ДТП. Теперь в ситуации разбираются правоохранители.



Видео появилось в Сети 22 июля. Как пишет MSK1.ru, мужчина решил выпить пива у припаркованной возле многоэтажки машины и усадил находившуюся с ним девочку на водительское сиденье. В какой-то момент та нечаянно воткнула передачу, автомобиль покатился и въехал в бок проезжающего мимо кроссовера.