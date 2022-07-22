В Саратове мужчина отбивался от четырех полицейских лопатой, не желая съезжать с квартиры

По данным следствия, 6 июля 51-летний мужчина заключил договор продажи своей квартиры в многоэтажке на Перспективной улице. На то, чтобы очистить помещение, у него было две недели. Когда подошел срок, новые владельцы не смогли попасть в жилье. Прежний собственник забаррикадировал дверь и наотрез отказался покидать квартиру. Пришлось обратиться к сотрудникам полиции, которые смогли вскрыть дверь и проникнуть внутрь, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением вооруженного лопатой мужчины. Четырем полицейским досталось по голове и телу.

Житель Саратова перенервничал из-за продажи квартиры и необходимости покинуть родные стены. Полицейских, которых вызвали новые владельцы квадратных метров, он встретил во всеоружии, сообщает региональное управление СК 22 июля.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, опасного для жизни и здоровья». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.



В СК добавили, что вину обвиняемый признал и раскаялся в содеянном.

