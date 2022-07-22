Алкоголь раскрепостил положительного авторемонтника так, что он угнал машину клиентки в Петербурге

Колпинский районный Петербурга вынес приговор авторемонтнику, который по пьяной лавочке решил прокатиться на машине клиентки. После извинений та на строгом наказании не настаивала.



Между 20:00 6 мая и 2:18 7 мая 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль припаркованного на площадке автосервиса в Колпино Suzuki Grand Vitara, ключи от которого получил от мужа хозяйки машины для проведения ремонтных работ, и катался на нем по району, пока в 2:20 у дома 5 по набережной Комсомольского канала его не остановили полицейские, сообщает 22 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. При этом мужчина ранее уже подвергался административному аресту на 10 суток за «пьяную езду» без прав по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ.