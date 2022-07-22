В Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой

Мастер-класс серебряной медалистки Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме отменили по решению Федерации фигурного катания Швеции. Об этом пишет 22 июля издание Sport24 со ссылкой на организаторов — компанию Loop Sport.



Организаторы мастер-класса указали, что российская спортсменка займёт свое место в мировой истории, «поскольку она вывела женское фигурное катание на новый уровень, совершив мирную революцию». При этом в заявлении подчеркивается, что Трусова «никогда не была вовлечена ни в один политический проект, сосредоточившись только на том, чем занимается в жизни, — искусстве фигурного катания». Организаторы выразили надежду, что смогут пригласить фигуристку на мастер-класс в скором времени.