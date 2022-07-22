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    В Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой

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    Мастер-класс серебряной медалистки Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме отменили по решению Федерации фигурного катания Швеции. Об этом пишет 22 июля издание Sport24 со ссылкой на организаторов — компанию Loop Sport.

    Организаторы мастер-класса указали, что российская спортсменка займёт свое место в мировой истории, «поскольку она вывела женское фигурное катание на новый уровень, совершив мирную революцию». При этом в заявлении подчеркивается, что Трусова «никогда не была вовлечена ни в один политический проект, сосредоточившись только на том, чем занимается в жизни, — искусстве фигурного катания». Организаторы выразили надежду, что смогут пригласить фигуристку на мастер-класс в скором времени.

    Александре Трусовой 18 лет. На ее счету серебро Олимпийских игр (2022), бронза чемпионата мира (2021) и еще две бронзы чемпионата Европы (2020, 2022). Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Также Трусова первая исполнила два четверных в одной программе (четверной тулуп и каскад: четверной тулуп — тройной тулуп) и также первая в истории исполнила три четверных в одной программе (четверной лутц, каскад: четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп).

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