Поорать на солнце, сделать веер из денег: методы спасения от жары от героев книг и кино

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Поделиться Поделиться





В Петербург ненадолго вернулась жара. Можно перетерпеть, памятуя о том, что это ненадолго, а можно действовать — и креативно! В качестве вдохновения «Фонтанка» собрала действенные, странные и просто смешные советы по летнему выживанию от любимых персонажей.

1. Проявите дипломатические качества. Владимир Маяковский высказал всё, что думает о палящей жаре, в начале поэмы «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». В дни, когда «в сто сорок солнц закат пылал», герой не выдержал издевательств погоды и с солнцем... договорился.



«И так однажды разозлясь,

что в страхе все поблекло,

в упор я крикнул солнцу:

«Слазь! довольно шляться в пекло!»

Я крикнул солнцу:

«Дармоед!

занежен в облака ты,

а тут — не знай ни зим, ни лет,

сиди, рисуй плакаты!»

У Маяковского солнце такому напору поразилось, послушалось и даже заглянуло в гости поговорить. Если ваша риторика не настолько сильна — переходим к варианту номер два.

2. Пользуйтесь тем, что есть под рукой, желательно — крупного номинала.

Веер из купюр буквально спас от теплового удара Труса — героя Георгия Вицина в «Кавказской пленнице», пока он сидел на кассе школы танцев, где учили исполнять «не лезгинку, а твист».



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3. Отправляйтесь на поиски сокровищ и приключений. Как минимум — станет не до жары.

Стоическому методу советского зрителя учили с детства. Тигрёнок из мультфильма «Клад» про вредное существо Дюдюку практически падал в обморок и обреченно пил из носика чайника, а потом отправился за приключениями и от страданий отвлёкся. Фраза «А чего веселиться, если я сейчас сварюсь от жары?» перестала быть актуальна сама собой во время поиска тайных сокровищ.



Фото: Скриншот мультфильма Поделиться Поделиться





4. Прислушайтесь к своим странным мыслям. «Не выносишь жары — держись подальше от кухни», — такую мудрую, хоть и не очень понятную мысль своему герою вложил Стивен Кинг в «Бегущем человеке» с пометой «странные мысли лезли в голову Ричардса».



5. Побудьте «как Федерико Феллини». Если вы помните картину «Сладкая жизнь», в ней есть эротическая сцена с купанием в римском фонтане Треви. Рим далеко, а полиция рядом, поэтому чаши петербургских фонтанов оставьте десантникам, а вот навестить Петергоф смысл имеет: фонтаны-шутихи окатят вас на легальных основаниях (а о том, как это работает, мы уже рассказывали).



6. Освежите шевелюру. Мытье из стакана — вариант для бедных студентов, тех, у кого отключили горячую воду и влюбленных. Два стакана воды внутрь и столько же — на голову, и жар быстро проходит. А вот самое интересное только начинается — доказал Шурик из «Операции «Ы».



7. Откройте новый вкус и новые знакомства. Брать пример можно с булгаковских Берлиоза и Бездомного. «В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо», герои «Мастера и Маргариты» вспоминают, как важно поддерживать водный баланс:

«— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз.

— Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

— Пиво есть? — сиплым голосом осведомился Бездомный.

— Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина.



— А что есть? — спросил Берлиоз. — Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина.

— Ну, давайте, давайте, давайте!.. Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской».

8. Перекусите. «Безмерное счастье, великую радость» от ботвиньи со льдом — практически окрошки на квасе — в ситуации, когда «лицо пылает», а одежду — хоть выжимай, ощутил главный герой «Солнечного удара» Ивана Бунина посреди утомительного летнего дня.

9. Действуйте нестандартно. Замороженные десерты — классика. Об этом знают и советские граждане, и англоговорящие вампиры. Идея «детям — мороженое, бабе — цветы» даже при перемене мест слагаемых признана рабочей ещё со времён «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая. А в фильме «Выживут только любовники» вампиры пошли дальше: героиня Тильды Суинтон так хотела холодного, что решила замораживать кровь на палочке. Следовать ее рецепту мы не рекомендуем, но никто не мешает устроить дома небольшой пранк: заморозить вишневый сок и включить это кино.



9. Сделайте редизайн дома. Герой «Смешариков» Пин — пингвин, и он знает толк в охлаждении: может переместиться ближе к вентилятору, а может и в морозилку залезть. У героя даже есть свой холодильный шкаф — без еды, зато с постелью внутри. Чем не идея для ремонта?

Фото: Скриншот мультфильма Поделиться Поделиться



