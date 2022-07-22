    Пробки

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    «Памятник ДТП» с утра украшает Мурманское шоссе у «МЕГИ». Водитель влетел между отбойниками и сбежал

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    4 комментария
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    Последствия утреннего ДТП уже несколько часов удивляют водителей на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Движению побитая машина не мешает, но пробка там все равно немалая — из-за дорожных работ.

    Около «МЕГИ Дыбенко» на Мурманском шоссе автомобиль Ford влетел в зазор между отбойниками, разделяющими встречные потоки, да так там и застрял, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии к ним поступила еще в 6:36. Автомобиль врезался в барьерное ограждение на 13-м километре трассы Р-21 «Кола», после чего водитель скрылся с места происшествия.

    Сейчас на месте находятся сотрудники ГИБДД и обслуживающей дорогу подрядной организации. Ждут технику для эвакуации повреждённой машины. Владелец автомобиля так и не объявился.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение по Мурманскому шоссе в сторону области в районе «МЕГИ» сильно затруднено, пробка тянется почти от Дальневосточного проспекта и заканчивается чуть дальше развязки с КАД. Причина — в дорожных работах. С 12-го по 179-й километр на «Коле» из-за ремонта ограничена скорость в обоих направлениях. Затор собрался и на внешнем кольце КАД — от вантового моста до съезда на Мурманское шоссе в область.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 4

    27471071722 Июл 2022 в 12:44
    вот умеют же люди
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