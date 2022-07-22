«Памятник ДТП» с утра украшает Мурманское шоссе у «МЕГИ». Водитель влетел между отбойниками и сбежал

Последствия утреннего ДТП уже несколько часов удивляют водителей на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Движению побитая машина не мешает, но пробка там все равно немалая — из-за дорожных работ.



Около «МЕГИ Дыбенко» на Мурманском шоссе автомобиль Ford влетел в зазор между отбойниками, разделяющими встречные потоки, да так там и застрял, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии к ним поступила еще в 6:36. Автомобиль врезался в барьерное ограждение на 13-м километре трассы Р-21 «Кола», после чего водитель скрылся с места происшествия.