Сезон белых ночей в 2022 году привлек в Петербург на 15% больше туристов

Петербург в сезон белых ночей в 2022 году посетило на 15% больше туристов, чем годом ранее, подсчитали эксперты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик в самый популярный для путешествий период. Иностранцев приехало меньше, но после длительного перерыва, вызванного коронавирусом, к ним снова присоединились гости из Китая.

Как сообщили «Фонтанке» в «МегаФоне» 22 июля, посмотреть на традиционное летнее представление — развод мостов под музыку — в июне приехало более 1,1 млн туристов из 78 стран и 82 регионов страны. При этом зарубежных гостей ожидаемо оказалось в 1,5 раза меньше, чем раньше.