Сезон белых ночей в 2022 году привлек в Петербург на 15% больше туристов

Петербург в сезон белых ночей в 2022 году посетило на 15% больше туристов, чем годом ранее, подсчитали эксперты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик в самый популярный для путешествий период. Иностранцев приехало меньше, но после длительного перерыва, вызванного коронавирусом, к ним снова присоединились гости из Китая.
Как сообщили «Фонтанке» в «МегаФоне» 22 июля, посмотреть на традиционное летнее представление — развод мостов под музыку — в июне приехало более 1,1 млн туристов из 78 стран и 82 регионов страны. При этом зарубежных гостей ожидаемо оказалось в 1,5 раза меньше, чем раньше.
Среди иностранцев в Петербург больше всего приезжали туристы из Беларуси, Франции, Дании, Эстонии и Казахстана. Кроме того, в десятку стран-визитеров снова вошел Китай. Россиян больше всего приехало из Москвы и Подмосковья, Самарской, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областей. Реже всего в Петербург заезжали гости из Ингушетии, Тывы, Алтая, Чукотского автономного округа и Магаданской области.
Поскольку туристов было больше, они израсходовали заметно больше мобильного трафика. На общение в Интернете они потратили 151 млн мегабайт, что сопоставимо с публикацией в соцсетях 20 тыс. фото, и на треть больше, чем в прошлом году. Также гости города проговорили по телефону более 2 млн минут, что на 12% больше, чем годом ранее.
Кроме того, по данным компании, праздник выпускников «Алые паруса» посетило более 1,4 млн человек. На Дворцовой площади, где проходил концерт, единовременно находилось 88 тыс. гостей. Телетрансляцию мероприятия в прямом эфире смотрел каждый третий россиянин. Общий охват аудитории праздника составил почти 20 млн человек.