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    Росрыболовство и «дочка» «Норникеля» договорились урегулировать спор из-за разлива топлива по иску на ₽59 млрд

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    В Красноярском крае арбитражный суд утвердил мировое соглашение между Норильско-Таймырской энергетической компанией («дочка» «Норникеля») по иску на 58,6 млрд рублей. Об этом 22 июля сообщает «Коммерсантъ».

    В такую сумму ведомство оценило размер вреда, нанесенного из-за аварии на ТЭЦ биоресурсам.

    В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит структуре «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания») получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате чего вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО «НТЭК» 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. «Норникель» принял решение не обжаловать решение суда.

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