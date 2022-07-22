В жаркую субботу петербуржцам добавят электричек на пляжном направлении

Синоптики прогнозируют 23 июля жаркую погоду в Петербурге и Ленобласти. Поэтому на Финляндском направлении в этот день будут ходить дополнительные электрички, сообщает 22 июля пресс-служба городского комитета по транспорту.



Электропоездов добавят до Зеленогорска и Белоострова и обратно. Доподнительная электричка в Зеленогорск отправится с Финляндского вокзала в 16:45 и прибудет в 17:41, в обратную сторону отправление назначено на 18:01, и прибыть она должна в 18:58. В Белоостров через Сестрорецк поезд отправится в 11:17 и прибудет в 12:35. В обратном направлении электричка проследует через Парголово: отправление из Белоострова — в 12:36, прибытие на Финляндский вокзал — в 13:13.