В Ленобласти задержан варщик соли, изъято 400 литров реактивов

В Ленобласти полиция задержала мужчину, подозреваемого в изготовлении синтетического наркотика. Подпольная лаборатория находилась в Волосовском районе. В доме и хозпостройках сотрудники МВД нашли колбы, реагенты, весы и прочее оборудование. За один килограмм вещества мужчина получал несколько десятков тысяч рублей. Об этом 22 июля пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.



Полиция накануне возбудила уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, хранение и сбыт особо крупной партии наркотиков. Началу производства предшествовал обыск частного дома в деревне Сосницы и задержание 35-летнего хозяина.

