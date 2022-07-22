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    В Ленобласти задержан варщик соли, изъято 400 литров реактивов

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    В Ленобласти полиция задержала мужчину, подозреваемого в изготовлении синтетического наркотика. Подпольная лаборатория находилась в Волосовском районе. В доме и хозпостройках сотрудники МВД нашли колбы, реагенты, весы и прочее оборудование. За один килограмм вещества мужчина получал несколько десятков тысяч рублей. Об этом 22 июля пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

    Полиция накануне возбудила уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, хранение и сбыт особо крупной партии наркотиков. Началу производства предшествовал обыск частного дома в деревне Сосницы и задержание 35-летнего хозяина.

    Во время обысков в доме, бане и гараже на улице Мельничной в Сосницах обнаружена подпольная лаборатория. Больше 500 граммов синтетических наркотиков хранились в черном пластиковом ведре и паре емкостей с крышками. Рядом хранились 23 канистры с четырьмя сотнями литров реактивов, колбы, вакуумный насос, электронные весы, маски и перчатки. Оперативники считают, что петербуржец работает варщиком с ноября прошлого года.

    Подозреваемый на двое суток помещен в камеру. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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