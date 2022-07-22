В России сократился выпуск жвачки Orbit из-за санкций

Американская компания Mars испытывает трудности с производством жевательной резинки Orbit, которую выпускают на площадке в Петербурге. Об этом 22 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в рознице.

Проблемы, по их данным, вызваны трудностями с поставкой импортных ингредиентов. Еще два собеседника газеты отметили сбои в цепочках поставок.



Mars предупредил сеть «Верный», что до конца года не сможет отгружать половину ассортимента, а до конца июля — вторую половину. Компания объяснила это проблемами с логистикой — не получается привезти основной ингредиент для изготовления продукта.

