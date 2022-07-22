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    В России сократился выпуск жвачки Orbit из-за санкций

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    Американская компания Mars испытывает трудности с производством жевательной резинки Orbit, которую выпускают на площадке в Петербурге. Об этом 22 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в рознице.

    Проблемы, по их данным, вызваны трудностями с поставкой импортных ингредиентов. Еще два собеседника газеты отметили сбои в цепочках поставок.

    Mars предупредил сеть «Верный», что до конца года не сможет отгружать половину ассортимента, а до конца июля — вторую половину. Компания объяснила это проблемами с логистикой — не получается привезти основной ингредиент для изготовления продукта.

    Также источники уточнили, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, потому что она попала под санкции, введенные из-за операции на Украине.

    Mars принадлежат бренды Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s и другие. Она также выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. Компания управляет 10 заводами в России.

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