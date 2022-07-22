Сотрудники банка не дали телефонным мошенникам обобрать пожилую петербурженку

Сотрудники одного из отделений Сбербанка в Петербурге проявили внимательность и не позволили телефонным мошенникам лишить пенсионерку из Выборгского района последних накоплений. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 22 июля.



Накануне в четвертом часу дня в УМВД позвонил сотрудник банка на проспекте Луначарского и сообщил, что пожилая женщина пытается снять все свои деньги со счетов, объясняя это звонком следователя. Через 20 минут на месте был участковый. Он установил, что после полудня 84-летней пенсионерке на мобильный позвонил «следователь». Он сказал, что внучка петербурженки попала в ДТП, и намекнул, что теперь ее нужно «отмазать».

