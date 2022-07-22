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    Сотрудники банка не дали телефонным мошенникам обобрать пожилую петербурженку

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    Сотрудники одного из отделений Сбербанка в Петербурге проявили внимательность и не позволили телефонным мошенникам лишить пенсионерку из Выборгского района последних накоплений. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 22 июля.

    Накануне в четвертом часу дня в УМВД позвонил сотрудник банка на проспекте Луначарского и сообщил, что пожилая женщина пытается снять все свои деньги со счетов, объясняя это звонком следователя. Через 20 минут на месте был участковый. Он установил, что после полудня 84-летней пенсионерке на мобильный позвонил «следователь». Он сказал, что внучка петербурженки попала в ДТП, и намекнул, что теперь ее нужно «отмазать».

    Буквально сразу же у дома женщины материализовался курьер, которому она передала 175 тысяч рублей. На этом липовый сотрудник СК не успокоился и отправил пенсионерку в банк снимать все деньги. Однако просьба клиентки показалась странной сотрудникам Сбера, они решили вызвать полицию.

    Курьера, которому женщина передавала деньги, уже ищут, составлена ориентировка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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