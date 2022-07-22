Россия, Турция, ООН и Украина договорились насчет зерна: новости вокруг спецоперации за 22 июля

Договоренность по зерну заключили между Россией, Турцией, ООН и Украиной Фото: Владислав Самойлик / 161.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 22 июля.

Россия, Турция, ООН и Украина определились, как вывозить украинское зерно

Россия подписала соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Как сообщает РИА Новости, документ предполагает подключение к этой работе ООН. Вывоз украинского зерна по Черному морю будет происходить из Одессы, Черноморска и Южного, при этом разминирования в украинских территориальных водах проводиться не будет: суда пойдут по согласованному безопасному коридору. Военное сопровождение судов не предполагается — боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к ним. За погрузкой зерна в портах будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины.

Philip Morris уйдет из России до конца года Компания Philip Morris — производитель IQOS и сигарет Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street — планирует уйти из России до конца 2022 года. Об этом заявил ее международный исполнительный директор Яцек Ольчак. Он отметил, что в России был седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%, однако в последнее время возникли сложности с цепочками поставок и финансовыми операциями. Поэтому компания решила «изменить отношения» со страной.

Перебои с жевательной резинкой Orbit В России из-за санкций возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, которая выпускается на производстве в Санкт-Петербурге. Источник «Коммерсанта» рассказал, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она попала под санкции, введенные из-за операции на Украине.



О перебоях с поставками Orbit изданию также сообщили в сети «Верный», которую Mars предупредил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину ассортимента.

Полеты на юг остались под запретом (кроме Сочи) Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России, на этот раз до 18 июля. Летать по-прежнему нельзя в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. В Сочи можно.

Google запретили в ДНР Власти ДНР приняли решение о блокировании Google на территории республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, поисковая система «пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».

Накануне с заявлением о блокировки Google выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Уголовное дело против депутата из Новосибирской области Глава СК поручил «незамедлительно» возбудить уголовное дело против депутата из Новосибирска Хельги Пироговой из-за ее высказываний «о погибших российских военнослужащих» в социальной сети. Он также поручил центральному аппарату СК проконтролировать расследование дела. После заявления Бастрыкина стало известно, что уголовное дело возбуждено. Сама Хельга узнала об этом из сообщений в интернете.

— Мне пока никаких уведомлений не было, видела только в статьях по ссылкам о втором пресс-релизе Бастрыкина, — сообщила НГС Хельга Пирогова.

Накануне Пирогову задержали. Это произошло после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на выплаты штрафов осужденным за акции протеста в 2021 году.

Правительство расширило перечень недружественных стран



В список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, внесены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Ранее в этом списке были США, Украина, все страны Евросоюза и еще 19 государств. В соответствии с указом президента, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России. Магазины Mango возобновят работу в России Магазины Mango возобновят работу в России. Как сообщают «Ведомости», ритейлер вернется в страну под управлением турецкой финансовой группы Fiba Retail. Источники издания утверждают, что точки Mango будут открываться на месте магазинов британского бренда Marks & Spencer, которыми Fiba Retail владеет по франшизе. Первая из точек может появиться в ТРК «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве.