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    Немагическая уборка. Жительница Петербурга выбросила ненужное из окна квартиры

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    Новый год в итальянском стиле решила отпраздновать посреди лета жительница Калининского района Петербурга, которой, очевидно, пришлась по душе традиция избавляться от ненужных вещей. Из окна второго этажа летели кастрюли, тарелки и прочая домашняя утварь.

    О странном поступке горожанки в группе «ДТП и ЧП» 22 июля сообщили очевидцы. Покрышки, оконная сетка и даже кальян оказались на асфальте у дома 83 на Северном проспекте.

    Утихомиривать даму, рассказал автор поста, приехали полицейские и медики, но открывать дверь гостям она отказалась. Местные жители, добавил он, и раньше замечали нарушительницу порядка за подобным занятием: в последний раз она кидала предметы из окон пару недель назад.

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