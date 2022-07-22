Немагическая уборка. Жительница Петербурга выбросила ненужное из окна квартиры

Новый год в итальянском стиле решила отпраздновать посреди лета жительница Калининского района Петербурга, которой, очевидно, пришлась по душе традиция избавляться от ненужных вещей. Из окна второго этажа летели кастрюли, тарелки и прочая домашняя утварь.
О странном поступке горожанки в группе «ДТП и ЧП» 22 июля сообщили очевидцы. Покрышки, оконная сетка и даже кальян оказались на асфальте у дома 83 на Северном проспекте.
Утихомиривать даму, рассказал автор поста, приехали полицейские и медики, но открывать дверь гостям она отказалась. Местные жители, добавил он, и раньше замечали нарушительницу порядка за подобным занятием: в последний раз она кидала предметы из окон пару недель назад.