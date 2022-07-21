Убийство лопатой переполошило посёлок в Ленобласти. Но полиция реагировать не будет

Гибель гадюки в посёлке Орехово в Ленинградской области взбудоражила местных жителей. За павшую под полотном лопаты змею люди стали призывать на голову напуганной пресмыкающимся женщины всевозможные кары.
Видео, на котором извивается рассечённая рептилия, 21 июля появилось в группе «Подслушано Орехово». Автор записи рассказала, что незваная гостья приползла к ней на участок с соседней улицы.
Комментарии к посту живо стали напоминать серпентарий. Пользователи осудили женщину, не стесняясь в выражениях. Поступок, посчитали они, — проявление садизма, некоторые и вовсе напомнили о принципе талиона. Наиболее инициативные граждане даже попытались рассказать о случившемся полицейским, но безуспешно.
«Фонтанка» обратилась к зоологу Павлу Глазкову, который объяснил, что на кадрах — обыкновенная гадюка. Этот вид является краснокнижным, но только для Петербурга.
«Дело в том, что она сама не нападает, это не агрессивная змея. Она пугливая и, скорее, уползёт при первом удобном случае. Если к ней приблизится человек, она начнёт громко шипеть. Кусает она, как правило, если человек берёт её за хвост, либо бьёт палкой, либо наступает на неё. У нас в Петербурге и Ленинградской области агрессивных змей нет», — рассказал Глазков.
Запись, которая рассказывает об убитой гадюке, была удалена из сообщества, провисев там больше четырёх часов. Возможно, причиной исчезновения стала волна народного гнева, обрушившаяся на женщину, или, что страшнее, опасения автора за свою безопасность.