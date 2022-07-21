Убийство лопатой переполошило посёлок в Ленобласти. Но полиция реагировать не будет

Гибель гадюки в посёлке Орехово в Ленинградской области взбудоражила местных жителей. За павшую под полотном лопаты змею люди стали призывать на голову напуганной пресмыкающимся женщины всевозможные кары.

Видео, на котором извивается рассечённая рептилия, 21 июля появилось в группе «Подслушано Орехово». Автор записи рассказала, что незваная гостья приползла к ней на участок с соседней улицы.

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Комментарии к посту живо стали напоминать серпентарий. Пользователи осудили женщину, не стесняясь в выражениях. Поступок, посчитали они, — проявление садизма, некоторые и вовсе напомнили о принципе талиона. Наиболее инициативные граждане даже попытались рассказать о случившемся полицейским, но безуспешно.



«Фонтанка» обратилась к зоологу Павлу Глазкову, который объяснил, что на кадрах — обыкновенная гадюка. Этот вид является краснокнижным, но только для Петербурга.

«Дело в том, что она сама не нападает, это не агрессивная змея. Она пугливая и, скорее, уползёт при первом удобном случае. Если к ней приблизится человек, она начнёт громко шипеть. Кусает она, как правило, если человек берёт её за хвост, либо бьёт палкой, либо наступает на неё. У нас в Петербурге и Ленинградской области агрессивных змей нет», — рассказал Глазков.

