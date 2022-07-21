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    «Надо будет — признаем». Лукашенко заявил, что Белоруссия сотрудничает с ДНР, ЛНР и Крымом

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    Минск сотрудничает с ДНР, ЛНР и Крымом, поэтому смысла в юридическом признании республик пока нет, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP, которое 21 июля опубликовано на сайте белорусского лидера.

    По мнению Лукашенко, признание ничего бы не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Он отметил, что Белоруссия не скрывает сотрудничество с республиками.

    «Если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем»,— сказал Лукашенко. Он добавил, что де-факто признание состоялось и, если потребуется, он выпустит соответствующий указ.

    Независимость ДНР и ЛНР признана Россией, КНДР и Сирией.

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