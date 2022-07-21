Не твой ход! Робот-шахматист повредил палец ребенку во время игры

Ребенок играл в шахматы с роботом, который представляет собой механическую руку. Машина съела фигуру своего юного оппонента и ставила на доску свою, в этот момент мальчик поторопился и начал делать ход. Тогда робот схватил палец семилетнего школьника и сдавил его, пишет 21 июля Baza . На помощь пострадавшему кинулись окружающие. По данным издания, инцидент произошел 19-го числа, в тот день робот одновременно играл еще два матча.

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин рассказал РИА Новости, что серьезных травм удалось избежать.



«Ничего серьезного не случилось, мальчик потом вышел на награждение, подписывал (документы). С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать», — сказал он.



По словам Смагина, подобный случай — первый на его памяти. Этот робот играет уже 15 лет. Запрещать машинам участвовать в турнирах после этого инцидента не планируют. «Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить», — добавил вице-президент ФШМ.

