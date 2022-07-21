Двойной подарок. Звезды «Дома-2» ждут близнецов

Слух о том, что Юлия Ефременкова и Мондезир ждут не просто пополнения семейства, а двойню, распространился на днях. Пара было опровергла их, однако врачи смогли удивить ребят: речь идет действительно о близнецах. Об этом 21 июля сообщает StarHit .

Бывшая участница реалити-шоу Юлия Ефременкова рассказала подписчикам в социальных сетях, что очень счастлива. Она всегда мечтала о большой семье. «Спасибо вселенной за это двойное чудо, которое я ношу под своим сердцем», — рассказала Юлия подписчикам.

Мондезир также взволнован. Буквально перед походом на очередной осмотр, по его словам, мужчина думал о двойне.

«Я тебе вчера говорил: «Близнецов хочу!» Зайка! Ты представляешь?!» — поделился впечатлениями мужчина.

Пару уже поздравили звездные друзья. «Моя девочка. Реакция Мондезира — огонь. Вы будете классными родителями. А мы будем рады баловать близнецов, ну или близняшек», — так отреагировала на новость Александра Гозиас.

Событие для пары действительно радостное. Ранее Юлию Ефременкову упрекали за бездетность. Бывшую участницу «Дома-2» буквально засыпали негативом. Она же в ответ заявляла, что ждет подходящего момента. Тем более что ее отношения с Мондезиром сложно назвать простыми. Пара периодически расставалась, однако потом сходилась вновь.