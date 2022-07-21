Россиянин Олег Артемьев работает в открытом космосе с итальянкой Самантой Кристофоретти. Выход продлится почти семь часов

Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти вышли в открытый космос из модуля Международной космической станции (МКС) 21 июля. Работы продлятся около семи часов, сообщает «Роскосмос», который ведет прямую видеотрансляцию.
Космонавт и астронавт перенесут платформу с адаптерами с малого исследовательского модуля «Поиск» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука», установят адаптер для дистанционного манипулятора ERA на модуле «Поиск», а также запустят десять малых космических аппаратов, созданных студентами.
У Олега Артемьева выход в открытый космос стал шестым, для Саманты Кристофоретти это дебют. 45-летняя астронавт — бывший пилот и инженер ВВС Италии. На видео слышно, как она общается с Артемьевым на русском. Она также владеет английским, немецким, французским и китайским языками.