Байопик с Луи Гаррелем, триллер с Серебряковым — у Минкульта просят финансирование на 43 новые картины

Российские режиссёры представили свои новые фильмы 21 июля на очной защите проектов игровых авторских и экспериментальных фильмов перед экспертным советом Минкультуры. На субсидии претендуют фильм Павла Лунгина о Марке Шагале, петербургский триллер с Алексеем Серебряковым, якутское кино о стариках и деревне и ещё сорок картин в разных стадиях производства.

Так, Павел Лунгин снимет фильм о русско-французском художнике Марке Шагале по роману Фридриха Горенштейна «Летит себе аэроплан». На главную роль режиссер планирует пригласить французского актера Луи Гарреля. Проект будет международным, съемки пройдут в Петербурге, Париже и Витебске. Картину планируют закончить в мае 2024 года.



На киностудии «Ленфильм» уже работают над психологическим триллером в духе Достоевского. Фильм «Монохром» рассказывает историю журналистки, которая участвует в расследовании серийных убийств и подозревает собственного отца. Одну из главных ролей в фильме исполняет Алексей Серебряков.

Режиссер и сценарист из Якутии Дмитрий Давыдов, победитель 31-го фестиваля «Кинотавр», рассказал о своем новом фильме «Прозрачные земли». В нем пойдет речь о российских деревнях, которые постепенно исчезают с лица земли, и о поколении стариков, живущих в них. Режиссёр отметил, что, несмотря на тяжёлую тему, фильм не будет грустным.



Дмитрий Светозаров представил на защите будущую комедию положений «Пять процентов» — режиссёр назвал этот жанр очень востребованным у сегодняшнего зрителя. В его будущем фильме сыграют Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. По сюжету фильма, неудачливый скульптор-монументалист находит в подсобке чужие картины и выдает за свои. Но на пути к богатству и славе он сталкивается с разными преградами.

Режиссёр Игорь Волошин представил проект криминального боевика «Архангел». Он рассказал, что сюжет о взаимоотношениях девушки-подростка и преступника был написан по мотивам реальной истории раскаявшегося убийцы.



Серик Бейсеуов представил экспертам сразу два своих фильма в жанре хоррор. Первый — «Палата» — про медсестру клиники для душевнобольных, потерявшую память. Чтобы избавиться от преследующих ее видений, она пытается разгадать тайну старого корпуса больницы, где творятся жуткие вещи. Второй фильм Бейсеуова сейчас снимается. Это фильм ужасов «Шепот», главные роли в нем играют Артур Бесчастный, Марьяна Спивак и Софья Шидловская. Фильм начинается с того, что подростки проникают в старую усадьбу, чтобы найти там фонограф, на котором, по легенде, записан голос шептуньи, исцеляющий все болезни. Один из подростков погибает, расследовать его загадочную смерть приезжает полицейский, который в юности тоже пытался найти волшебный фонограф.

