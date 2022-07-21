Петербуржец с беспилотником шпионил за тренировкой «Зенита» в Удельном парке

В Приморском районе Петербурга задержали мужчину, который решил с необычного ракурса понаблюдать за тренировкой футболистов. Свои мотивы он объясняет полиции.
Как рассказали 21 июля в пресс-службе ГУ Росгвардии, накануне около полудня сотрудники тренировочного центра в Удельном парке, где располагается база «Зенита», заметили в небе беспилотник и вызвали наряд. Хозяин дрона пытался без согласования заснять подготовку команды.
«Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств», – добавили в пресс-службе.
В пятницу «Зенит» на «Газпром Арене» проведет матч с самарскими «Крыльями Советов» в рамках второго тура РПЛ. Начало – в 20:00.