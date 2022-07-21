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    Краснодарское «всё включено» оказалось в 3-6 раз дороже Анталии

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    Отдых в отелях Кубани по системе «всё включено» оказался в разы дороже, чем в турецкой Анталии, подсчитали в Вестнике Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Как сообщается 21 июля на сайте АТОР, эксперты взяли минимальную и максимальную цену проживания на 10 ночей на 2 человек по имеющимся предложениям с 1 по 31 августа 2022 года. Получилась медианная цена и разница между Россией и Турцией в 3-6 раз, по минимальным и максимальным расценкам.

    Например, трехзвездочный отель без перелета на 10 ночей на двоих в Анталии стоит 46 тысяч рублей. А на Кубани — 129. Четырехзвездочный — 74 и 227, соответственно. И только в пятизвездочных отелях медианная цена оказалась в пользу отечественных курортов — 181 и 237 тысяч рублей. Впрочем, надо учитывать, что в Турции просто больше объектов высокого класса, и гораздо разнообразнее варианты этого формата.

    По словам экспертов, дешевизна Турции строится на больших объемах номерного фонда, отели в 400-600 или 1000 номеров на курортах не редкость, а для них работают целые фабрики по производству продуктов, чего в Краснодарском крае нет. А также играет роль и более продолжительный сезон, который длится с апреля по ноябрь, тогда как в России он идет с мая по середину сентября, и это в лучшем случае.

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    Комментарии 8

    PapaKarlo21 Июл 2022 в 18:54
    Ну, как не пограбить своих россиян? Обязательно нужно сделать им "ограбляндо" по полной программе. Да, и еще накормить тухлятиной. Но это "наш сервис", не заморский...
    +0-0
    Диванный Эксперт21 Июл 2022 в 18:50
    Госслужащих, военных, милиционеров не пускают в Турцию. Вот для них и стараются. Дабы не повадно было службу государеву бросать ради безделья на пляже.
    +0-0
    Дядя Бо21 Июл 2022 в 18:44
    Патамушта есть такое слово, Родина! : )
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