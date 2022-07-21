Краснодарское «всё включено» оказалось в 3-6 раз дороже Анталии

Отдых в отелях Кубани по системе «всё включено» оказался в разы дороже, чем в турецкой Анталии, подсчитали в Вестнике Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как сообщается 21 июля на сайте АТОР, эксперты взяли минимальную и максимальную цену проживания на 10 ночей на 2 человек по имеющимся предложениям с 1 по 31 августа 2022 года. Получилась медианная цена и разница между Россией и Турцией в 3-6 раз, по минимальным и максимальным расценкам.
Например, трехзвездочный отель без перелета на 10 ночей на двоих в Анталии стоит 46 тысяч рублей. А на Кубани — 129. Четырехзвездочный — 74 и 227, соответственно. И только в пятизвездочных отелях медианная цена оказалась в пользу отечественных курортов — 181 и 237 тысяч рублей. Впрочем, надо учитывать, что в Турции просто больше объектов высокого класса, и гораздо разнообразнее варианты этого формата.
По словам экспертов, дешевизна Турции строится на больших объемах номерного фонда, отели в 400-600 или 1000 номеров на курортах не редкость, а для них работают целые фабрики по производству продуктов, чего в Краснодарском крае нет. А также играет роль и более продолжительный сезон, который длится с апреля по ноябрь, тогда как в России он идет с мая по середину сентября, и это в лучшем случае.