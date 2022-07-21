Краснодарское «всё включено» оказалось в 3-6 раз дороже Анталии

Отдых в отелях Кубани по системе «всё включено» оказался в разы дороже, чем в турецкой Анталии, подсчитали в Вестнике Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Как сообщается 21 июля на сайте АТОР, эксперты взяли минимальную и максимальную цену проживания на 10 ночей на 2 человек по имеющимся предложениям с 1 по 31 августа 2022 года. Получилась медианная цена и разница между Россией и Турцией в 3-6 раз, по минимальным и максимальным расценкам.

