Ко Дню ВМФ в Петербург доставили мощи флотоводца Фёдора Ушакова

Мощи русского флотоводца Фёдора Ушакова прибыли в Петербург из Санаксарского мужского монастыря в преддверии Дня Военно-Морского Флота. Святыню привезли на борту самолёта Ил-76 из города Темников в Мордовии.
Мощи встретили представители Главного командования ВМФ, морской взвод роты почётного караула, военнослужащие Объединённого учебного центра ВМФ, а также оркестр Нахимовского военно-морского училища. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Приземлившись на аэродроме, процессия отправилась на Якорную площадь в Кронштадте и в Никольский морской собор.
Главный военно-морской парад пройдет в День ВМФ 31 июля в Петербурге и Кронштадте.