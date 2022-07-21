    Пробки

    2/10

    usd56.48eur57.11
    Ужасы Красного треугольникаШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Ко Дню ВМФ в Петербург доставили мощи флотоводца Фёдора Ушакова

    1474
    13 комментариев

    Мощи русского флотоводца Фёдора Ушакова прибыли в Петербург из Санаксарского мужского монастыря в преддверии Дня Военно-Морского Флота. Святыню привезли на борту самолёта Ил-76 из города Темников в Мордовии.

    ПоделитьсяПоделиться

    Мощи встретили представители Главного командования ВМФ, морской взвод роты почётного караула, военнослужащие Объединённого учебного центра ВМФ, а также оркестр Нахимовского военно-морского училища. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    Приземлившись на аэродроме, процессия отправилась на Якорную площадь в Кронштадте и в Никольский морской собор.

    Главный военно-морской парад пройдет в День ВМФ 31 июля в Петербурге и Кронштадте.

    В ХVIII веке адмирал Федор Ушаков командовал Черноморским флотом и русской эскадрой в Средиземном море. По мнению некоторых историков, за все время службы он не проиграл ни одного сражения и не потерял в боях ни одного корабля. Помимо этого, ни один его подчиненный не попал в плен.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 13

    monch21 Июл 2022 в 20:33
    Второе фото - агонь!!!
    +0-1
    Slava_Rossii221 Июл 2022 в 20:13
    А как же свобода совести по Конституции?
    Я вот сильно сомневаюсь, что все перечисленные военнослужащие являются православными верующими и добровольно принимали участие в этих церковных делах: "морской взвод роты почётного караула, военнослужащие Объединённого учебного центра ВМФ, а также оркестр Нахимовского военно-морского училища".
    И за чей счёт возят некие мощи на огромном транспортном самолёте?
    +0-1
    26064201121 Июл 2022 в 19:57
    Ужасное зрелище: 21 век, весь мир опутан интернетом, по Марсу ползают марсоходы... в России адимиралы носят в ящиках останки давно умерших людей.
    +0-1
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close
    close